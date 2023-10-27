فرنسا ترسل 54 طناً من المساعدات لغزة

تنطلق غداً السبت إلى مصر طائرة فرنسية محمّلة بـ 54 طناً من المساعدات الإنسانية المخصّصة للمدنيين في قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.