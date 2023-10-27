فرنسا ترسل 54 طناً من المساعدات لغزة

تنطلق غداً السبت إلى مصر طائرة فرنسية محمّلة بـ 54 طناً من المساعدات الإنسانية المخصّصة للمدنيين في قطاع غزة، في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.
وتتضمن هذه المساعدات عدداً من الخيم وتجهيزات طبية طارئة وأدوية وأجهزة تنفس ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ومولّدات كهربائية وغيرها، إضافة إلى 30 طنّاً من المواد الغذائية وأقراص لتعقيم المياه.
وشدّدت "الخارجية"، في بيان، على أنّ "فرنسا تكرّر دعوتها إلى هدنة إنسانية لكي تتمكن المساعدات من أن تلبي بشكلٍ مستدام حاجات السكان المدنيين في غزة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ قد أعلن من القاهرة الأربعاء إرسال سفينة فرنسية إلى شرق المتوسط لدعم قطاع المستشفيات في غزة، إضافة إلى طائرة مساعدات ستحط في مصر تمهيداً لنقل حمولتها إلى القطاع المحاصر.