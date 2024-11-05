ارتفاع أعداد ضحايا غزة إلى 43.391 قتيلًا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم عن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، حيث بلغ 43.391 قتيلًا.
ووفقًا للتقرير الإحصائي اليومي، أسفرت غارات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن مقتل 17 فلسطينيًا وإصابة 86 آخرين، فيما بلغ العدد الكلي للجرحى والمصابين 102.347 حتى الآن وفق "سكاي نيوز".
وأكدت الوزارة أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات بفعل القصف المستمر، ما يهدد بزيادة الحصيلة.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف استهدف دراجة نارية في منطقة خربة العدس شمال رفح، في حين قُتِل أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف على مخيم جباليا شمال القطاع.