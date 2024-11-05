ارتفاع أعداد ضحايا غزة إلى 43.391 قتيلًا في العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم عن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، حيث بلغ 43.391 قتيلًا.