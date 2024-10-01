إسرائيل: ردُّنا على إيران سيكون مختلفًا.. لدينا خطط هجومية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الهجوم الصاروخي الإيراني انتهى، وأن بمقدور الناس مغادرة الملاجئ.
وأكد أن الرد الإسرائيلي سيكون مختلفًا، وذكر في بيان أنه بعد تقييم الوضع تقرر السماح الآن بمغادرة الأماكن المحمية في كل المناطق في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بأن هذا الهجوم ستكون له تداعيات، مشددًا على أن لدى إسرائيل خططًا هجومية، وقال: "سنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".
وأكد اعتراض عدد غير قليل من الصواريخ الإيرانية، مشددًا على أن الإصابات محدودة.
وبدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفًا.
وأتى ذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء أن إطلاق الصواريخ الذي تم على إسرائيل جاء ردًّا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقيادي بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.
وأضاف في بيان، نقله عنه التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي أعطى تعليمات بالهجوم.
وتابع بأن ما جرى مساء يعتبر الموجة الأولى من الهجمات؛ إذ من الممكن أن يكون هناك هجمات أخرى.
كما أكد أنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل، محذرًا من أن رد إسرائيل سيقابله رد آخر من طهران "أكثر سحقًا وتدميرًا"، وفق كلامه.