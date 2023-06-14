بيلاروسيا بدأت تسلّم الأسلحة النووية الروسية

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده بدأت تسلّم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية.
وقال "لوكاشينكو" في مقابلة مع قناة "روسيا-1" الحكومية الروسية بثتها قناة "تلجرام" التابعة لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا: "لدينا صواريخ وقنابل تلقيناها من روسيا".
وأضاف: "القنابل أقوى بثلاث مرات من اللتين ألقيتا على هيروشيما وناجازاكي"، وفقًا لـ"رويترز".
وذكر "لوكاشينكو" أمس أن "نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتدٍ محتمل"، وحذر من أنه لن يكون هناك أي تردُّد في استخدامها إذا لزم الأمر.