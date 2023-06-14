بيلاروسيا بدأت تسلّم الأسلحة النووية الروسية

وذكر "لوكاشينكو" أمس أن "نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتدٍ محتمل"، وحذر من أنه لن يكون هناك أي تردُّد في استخدامها إذا لزم الأمر.