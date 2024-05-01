"بلينكن": زيادة في وصول المساعدات لغزة ولكن ينبغي تسريعها

وكانت معاودة فتح معبر إيريز من بين المناشدات الرئيسية التي تطلقها وكالات الإغاثة الدولية منذ أشهُر؛ لتخفيف حدة الجوع، الذي يُعتقد أن مئات الآلاف من المدنيين في الجزء الشمالي من القطاع أشد مَن يعانون منه.