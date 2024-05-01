"بلينكن": زيادة في وصول المساعدات لغزة ولكن ينبغي تسريعها

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارة لإسرائيل اليوم الأربعاء، أن التقدم في زيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حقيقي، لكن ينبغي تسريعها في ضوء الاحتياجات الهائلة في القطاع الفلسطيني.
واعتبر "بلينكن" في تصريحات إلى الصحفيين أن "إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن اقتراح اتفاق، من شأنه أن يشهد إطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق النار، وأن على حركة حماس قبول المقترح".
وعاودت إسرائيل في وقت سابق من اليوم فتح المعبر الوحيد على الطرف الشمالي لقطاع غزة؛ ما سمح لشاحنات المساعدات بالمرور في أعقاب مطالب أمريكية ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وكانت معاودة فتح معبر إيريز من بين المناشدات الرئيسية التي تطلقها وكالات الإغاثة الدولية منذ أشهُر؛ لتخفيف حدة الجوع، الذي يُعتقد أن مئات الآلاف من المدنيين في الجزء الشمالي من القطاع أشد مَن يعانون منه.