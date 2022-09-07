أعلى محكمة في فرنسا تؤيّد تجريد رفعت الأسد من ممتلكاته وسجنه 4 سنوات

وعاش "الأسد" "85 عامًا" في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، قضى معظم هذه المدة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد، وعاد إلى بلاده في أكتوبر "تشرين الأول" الماضي بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.