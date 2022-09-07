أعلى محكمة في فرنسا تؤيّد تجريد رفعت الأسد من ممتلكاته وسجنه 4 سنوات

أيدت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم "الأربعاء"، حكمًا قضائيًّا بإدانة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين من اليورو، باستخدام أموال حولت من الدولة السورية.
وأيد حكم محكمة النقض الذي جاء في ختام عملية طويلة شهدت تقديم طعون مختلفة، حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من ناحيتها أفادت "شيربا"، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا، والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013 ضد "الأسد"؛ بأن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي حُجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".
وعاش "الأسد" "85 عامًا" في المنفى منذ منتصف الثمانينيات، قضى معظم هذه المدة في فرنسا، بعد اتهامه بمحاولة انتزاع السلطة من شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد، وعاد إلى بلاده في أكتوبر "تشرين الأول" الماضي بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.