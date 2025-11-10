مجزرة في بحيرة تشاد.. 200 قتيل باشتباكات بين داعش وبوكو حرام

شهدت الساعات الماضية معركة دموية بين مجموعات متشددة متناحرة في شمال شرق نيجيريا، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر استخباري وآخر ميداني.