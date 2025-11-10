مجزرة في بحيرة تشاد.. 200 قتيل باشتباكات بين داعش وبوكو حرام

شهدت الساعات الماضية معركة دموية بين مجموعات متشددة متناحرة في شمال شرق نيجيريا، أسفرت عن مقتل نحو 200 شخص في منطقة بحيرة تشاد، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس" نقلاً عن مصدر استخباري وآخر ميداني.
واندلعت الاشتباكات، الأحد، بين عناصر من جماعة "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" في غرب إفريقيا، في منطقة دوغون تشيكو الواقعة على ضفاف البحيرة.
وقال باباكورا كولو، وهو عنصر في ميليشيا محلية مناهضة للمتشددين وتدعم الجيش النيجيري، إن "نحو 200 عنصر من تنظيم داعش قُتلوا في القتال"، وذلك استنادًا إلى حصيلة وردت من الميدان.