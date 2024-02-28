روسيا.. جنازة "نافالني" تقام الجمعة في كنيسة بموسكو

تقام جنازة المُعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي تُوُفي خلف قضبان السجن، يوم الجمعة المقبل، في كنيسة بجنوب موسكو، بحسب ما أفاد مقرّبون منه، اليوم (الأربعاء).
وقال فريق "نافالني" عبر منصات التواصل الاجتماعي: "ستقام جنازة أليكسي في كنيسة في مارينو في الأول من مارس عند الساعة 14:00 (11:00 ت غ)"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعا الفريق الراغبين في المشاركة إلى الحضور بشكل مسبق.
وبيّن أن جثة المعارض الراحل ستوارى الثرى في مقبرة بوريسوف القريبة من الكنيسة.
وتُوُفي "نافالني" في 16 فبراير عن 47 عامًا بعدما أمضى أكثر من ثلاث سنوات خلف القضبان، ما أثار تنديدات من قادة غربيين وأنصاره على حد سواء.