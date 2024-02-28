روسيا.. جنازة "نافالني" تقام الجمعة في كنيسة بموسكو

تقام جنازة المُعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، الذي تُوُفي خلف قضبان السجن، يوم الجمعة المقبل، في كنيسة بجنوب موسكو، بحسب ما أفاد مقرّبون منه، اليوم (الأربعاء).