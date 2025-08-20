لافروف للدول الغربية: اعترفوا بفلسطين الآن لا بعد شهرين

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين إلى الإسراع في اتخاذ القرار فورًا وعدم الانتظار لشهرين، محذرًا من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي قد يؤدي إلى غياب كيان فلسطيني يمكن الاعتراف به في المستقبل.
وقال لافروف خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو، اليوم الأربعاء، إن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الأوروبيين بشأن نيتهم الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر لا تتناسب مع خطورة الوضع الراهن. وأضاف: "إذا كنتم قد وصلتم إلى قناعة بأن الوضع لم يعد محتملاً، فلماذا التأخير؟ لماذا لا تعترفون الآن بدلاً من الانتظار شهرين؟".
وأشار الوزير الروسي إلى ما وصفه بـ"الأمل الدبلوماسي الخفي" الكامن خلف هذه التصريحات، قائلاً إن البعض قد يتوقع أنه بحلول الموعد المعلن "قد لا يبقى هناك كيان فلسطيني فعلي يمكن الاعتراف به"، في ظل محاولات إسرائيل ضم الضفة الغربية وتصعيدها المستمر في غزة.
وأكد لافروف أن الأولوية يجب أن تُعطى حاليًا لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين.
وشدد على أن أي تسوية سياسية لا يمكن أن تتحقق دون اعتراف كامل بحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، معتبراً أن التردد الغربي في هذا الملف يُضعف فرص تحقيق السلام ويمنح إسرائيل مزيدًا من الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض.