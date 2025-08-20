لافروف للدول الغربية: اعترفوا بفلسطين الآن لا بعد شهرين

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو، اليوم الأربعاء، إن التصريحات الصادرة عن بعض القادة الأوروبيين بشأن نيتهم الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر لا تتناسب مع خطورة الوضع الراهن. وأضاف: "إذا كنتم قد وصلتم إلى قناعة بأن الوضع لم يعد محتملاً، فلماذا التأخير؟ لماذا لا تعترفون الآن بدلاً من الانتظار شهرين؟".