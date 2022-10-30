"رئيسي" يهدد المحتجين ويتحدث عن "خط أحمر" وسط الاحتجاجات الغاضبة بإيران

وتوفيت أميني في 16 سبتمبر عن 22 عاماً، بعد توقيفها في طهران لاتهامها بخرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران، ما أثار موجة من الاضطرابات ودفع بالسلطة إلى الرد عليها من خلال حملة قمع وحشية.