مصادر مصرية تنفي الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة

وفي التفاصيل، انتقد المصدر المصري التقارير الإسرائيلية بقوله إن "إسرائيل مستمرة في محاولات تصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح للتعتيم على فشلها عسكريًا وللخروج من أزمتها السياسية"، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.