مصادر مصرية تنفي الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق تحت الحدود مع قطاع غزة

بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفق في منطقة معبر رفح، نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود أنفاق تحت الحدود بين مصر وقطاع غزة.
وفي التفاصيل، انتقد المصدر المصري التقارير الإسرائيلية بقوله إن "إسرائيل مستمرة في محاولات تصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح للتعتيم على فشلها عسكريًا وللخروج من أزمتها السياسية"، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف "لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة وتلك الأكاذيب تعبّر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال إن القوات اكتشفت "نفقًا طوله كيلومتر ونصف المتر على بعد 100 متر من معبر رفح وعثرت بداخله على صواريخ مضادة للدروع وبنادق وعبوات ناسفة وقنابل يدوية"، وفقًا للعربية نت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه حقق السيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفي بين قطاع غزة ومصر اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه يتعامل في بيئة معقدة بمدينة رفح.
وقال في بيان "سيطرنا على كامل محور فيلادلفي"، مضيفًا أن حركة حماس أنشأت بنية تحتية في محور فيلادلفي.
يُذكر أن محور "صلاح الدين"، أو فيلادلفي، تعده معاهدة السلام الموقعة عام 1979، "منطقة عازلة"، وانسحبت إسرائيل منه تمامًا في إطار خطة فك ارتباطها بقطاع غزة عام 2005.
ويمتد "محور فيلادلفي"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترًا.