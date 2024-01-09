البحرية البريطانية تتلقى بلاغًا عن وقوع حادثة في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء أنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلاً بحريًا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.
وتفصيلاً، كشفت عن تلقي تقرير عن نشاط مسيّرات في البحر الأحمر قرب اليمن.
وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في حسابها على منصة "إكس" أن السلطات تحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر وإبلاغها بأي أنشطة مريبة، وفقًا للعربية نت.
وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر إلى هجمات من قِبل جماعة الحوثي اليمنية، وهي هجمات تقول الجماعة إنها تأتي ردًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.