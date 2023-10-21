100 ألف يتظاهرون في لندن للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة

وشهدت العديد من الدول حول العالم حالات احتجاجًا خلال الأيام الماضية، طالب فيها المحتجون بإيقاف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الجاري.