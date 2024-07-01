"العليا الأميركية" تحكم بتمتع "ترامب" بالحصانة في الأفعال الرسمية وليس الخاصة

وأوضحت المحكمة أن الإجراءات غير الرسمية لا تتمتع بالحصانة، وقد أوضح المحامي الخاص جاك سميث منذ فترة طويلة أنه يعتقد أنه يمكنه مواصلة القضية بناءً على تلك الإجراءات غير الرسمية، ومن هذا المنطلق، إذا ضيق سميث لائحة الاتهام، فيمكن للمحاكم الأدنى أن تستمع إلى محاكمة ترامب هذا العام، ولكن تركت المحكمة أيضًا الكثير من العمل للمحاكم الأدنى لفرز ما يشكل عملاً رسميًا مقابل عمل خاص.