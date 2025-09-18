الأمم المتحدة تحذر من التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

من جهته حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن الهجوم الإسرائيلي يجبر النساء على الولادة في الشوارع دون رعاية طبية أو مياه نظيفة، مقدرًا عدد النساء اللواتي يعشن دون رعاية صحية بنحو 23 ألف امرأة، مع ولادة 15 طفلًا أسبوعيًا دون مساعدة، مبينًا أن 80 مركزًا صحيًا تضرر منذ مارس، بينها 65 خرجت عن الخدمة.