شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" تستأنف ملاحة سفنها عبر البحر الأحمر

وأجبرت الهجمات شركة النفط الكبرى "بريتيش بتروليوم" وعددًا كبيرًا من شركات الشحن بما في ذلك "ميرسك" على تحويل مسار الشحنات التي تتم عادة عبر قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في زيادة فترة الرحلة وتكبد تكاليف إضافية.