"البديوي": دول مجلس التعاون تسعى لتوفير فرص العمل اللائقة لمواطنيها وتأهيلهم بالمهارات

وأكد في كلمته أن توجيهات قادة دول المجلس لها الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، التي تكللت بتحقيق دول المجلس خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فعلى مستوى مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023م، تقدمت دول المجلس في ترتيب هذا المؤشر تقدمًا ملحوظًا، والحال ذاته في مؤشر تقدم الشباب؛ إذ تعدّ دول المجلس من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها هذا المؤشر، وغير ذلك من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية؛ الأمر الذي يتطلّب تعزيز هذه المكاسب والبناء عليها، مسترشدين في ذلك بتوجيهات قادة دول المجلس.