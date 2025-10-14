الرئاسة الفلسطينية: إعدامات "حماس" في غزة جرائم بشعة وانتهاك صارخ للقانون

دانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، ما وصفته بـ"الإعدامات الميدانية" التي نفذتها حركة حماس في قطاع غزة، معتبرة أنها "جرائم بشعة" تمثل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان وتعديًا على مبدأ سيادة القانون، في وقت يمر فيه القطاع بظروف إنسانية صعبة نتيجة الحرب والحصار.