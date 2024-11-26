نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 435 امرأة في الضفة الغربية خلال عام

وثّق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 435 امرأة فلسطينية خلال عام في الضفة الغربية؛ لافتًا النظر لتعرض الأسيرات لعمليات تعذيب وحرمان من حقوقهن الإنسانية، وتعريض حياتهن للخطر.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة من مدن: (رام الله، جنين، قلقيلية، بيت لحم، ونابلس بالضفة الغربية)، تخللها مواجهات واعتقالات ومداهمة منازل عدة وتخريب محتوياتها.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مخازن خلال اقتحامها منطقة الإسكان بمدينة قلقيلية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.