نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 435 امرأة في الضفة الغربية خلال عام

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة من مدن: (رام الله، جنين، قلقيلية، بيت لحم، ونابلس بالضفة الغربية)، تخللها مواجهات واعتقالات ومداهمة منازل عدة وتخريب محتوياتها.