88 تهمة تنتظر "ترامب" في 4 محاكمات جنائية بنيويورك ابتداء من غد الاثنين

يحاكَم ترامب أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرقي البلاد) مع 14 شخصًا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يُستخدم تحديدًا لاستهداف الجريمة المنظمة، وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى عشرين عامًا.

وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية، أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا، طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه؛ ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.