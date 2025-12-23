الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدس.. اقتحامات واعتقالات ومواجهات يومية

وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يوميًا، حملات اقتحام تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها مواجهات مع المواطنين، واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، إلى جانب قنابل الغاز السام تجاه الشبان الفلسطينيين.