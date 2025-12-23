الاحتلال يصعّد عدوانه في الضفة والقدس.. اقتحامات واعتقالات ومواجهات يومية

صعّد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من اعتداءاته على الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، عبر تنفيذ اقتحامات واعتقالات وممارسات قمعية متواصلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيًا من قرية كيسان شرق بيت لحم، عقب اقتحام نفذه عدد من المستوطنين لمحاولة مداهمة منازل المواطنين، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ومنعوهم من الاقتراب.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب محافظة جنين، ودعمت وجودها بتعزيزات عسكرية انتشرت في الشوارع، ما تسبب في إعاقة حركة المركبات الفلسطينية.
وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يوميًا، حملات اقتحام تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها مواجهات مع المواطنين، واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي، إلى جانب قنابل الغاز السام تجاه الشبان الفلسطينيين.