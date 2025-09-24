مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتحقيق مستقل في هجمات أسطول الحرية

وطالب مفوض حقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل، والسماح بدخول المواد المنقذة للحياة بكل الوسائل الممكنة، وضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية لسكان القطاع، أو الموافقة على برامج إغاثة إنسانية محايدة وتسهيلها، مؤكدًا أهمية تسليمها بسرعة ودون عوائق.