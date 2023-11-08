شاهد: بعد اقتحام مخيم شعفاط.. تفتيش إسرائيلي جسدي مهين لطالبات فلسطينيات

وفي الفيديو الذي تداوله نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي نشاهد أحد جنود الاحتلال يقوم بعمليات تفتيش جسدية عشوائية ترهيبية لطالبات ونساء فلسطينيات، كما يُظهر تعمُّد الجندي التعامل بطريقة مهينة مع الفتيات خلال التفتيش، وعدم مراعاة كونهن نساء.