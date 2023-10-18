مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني يهدف إلى تهجير الفلسطينيين

قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، اليوم (الأربعاء): "إن قصف إسرائيل مستشفى المعمداني ارتكب في إطار خطة ممنهجة، تهدف إلى قتل وتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته".
وأضاف "عبد الخالق": "إن الأحداث خلال الأيام الماضية تحمل أخطارًا لا يمكن تصورها على أمن المنطقة، ونعيد التشديد على رفضنا القاطع للإرهاب وأي استهداف لكل المدنيين"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وجدد المندوب رفض مصر للجرائم، التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها استهداف المستشفى المعمداني.
وبيّن أن رؤية مصر، التي تطرحها على مجلس الأمن تتمحور حول ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في غزة.