مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني يهدف إلى تهجير الفلسطينيين

وأضاف "عبد الخالق": "إن الأحداث خلال الأيام الماضية تحمل أخطارًا لا يمكن تصورها على أمن المنطقة، ونعيد التشديد على رفضنا القاطع للإرهاب وأي استهداف لكل المدنيين"، وفقًا لـ"فرانس برس".