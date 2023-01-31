"الدفاع البريطانية": روسيا طورت هجومها على بلدتين شرق أوكرانيا ليصبح أكثر إحكاماً

وبينت الوزارة عبر "تويتر"، أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواصل روسيا تحقيق مكاسب في هذا القطاع، لكن من غير المرجح أن يكون لديها عدد كافٍ من القوات غير النظامية في المنطقة لتحقيق اختراق كبير في جبهة القتال.