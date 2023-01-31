"الدفاع البريطانية": روسيا طورت هجومها على بلدتين شرق أوكرانيا ليصبح أكثر إحكاماً

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، بأن روسيا طورت على الأرجح على مدى الأيام الثلاثة الماضية، هجماتها حول بلدتي بافليفكا وفوليدار بشرق أوكرانيا، ليصبح هجومها أكثر إحكاماً.
وبينت الوزارة عبر "تويتر"، أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواصل روسيا تحقيق مكاسب في هذا القطاع، لكن من غير المرجح أن يكون لديها عدد كافٍ من القوات غير النظامية في المنطقة لتحقيق اختراق كبير في جبهة القتال.
ورجحت أن تسعى القيادة الروسية إلى تطوير محور جديد للتقدم في "دونيتسك أوبلاست" الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وتحويل القوات الأوكرانية عن قطاع باخموت الذي تدور حوله معارك شرسة.