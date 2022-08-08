إسرائيل تفتح المعابر مع غزة بعد هدنة مع الجهاد الإسلامي

دخلت شاحنات وقود قطاع غزة الاثنين مع صمود الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الليل الماضي، بعد جولة عدوان جديدة أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.
وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عند معبر كرم أبو سالم للبضائع في جنوب غزة، شاحنات محملة بالوقود تدخل غزة، لتنهي بذلك نقصًا حادًا أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع السبت.
أتى وصول الإمدادات الحيوية في أعقاب تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد اعتبارًا من الساعة 20,30 بتوقيت غرينيتش، منهيًا أسوأ قتال في غزة منذ الحرب التي استمرت 11 يومًا العام الماضي وألحقت دمارًا هائلاً في في القطاع.
وأفادت وزارة الصحّة في غزّة عن مقتل 44 فلسطينيًا بينهم 15 طفلاً، وإصابة أكثر من 360 جريحًا في القطاع، بعد جولة عنف استمرّت ثلاثة أيّام قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ.