إسرائيل تفتح المعابر مع غزة بعد هدنة مع الجهاد الإسلامي

أتى وصول الإمدادات الحيوية في أعقاب تنفيذ وقف إطلاق النار الأحد اعتبارًا من الساعة 20,30 بتوقيت غرينيتش، منهيًا أسوأ قتال في غزة منذ الحرب التي استمرت 11 يومًا العام الماضي وألحقت دمارًا هائلاً في في القطاع.