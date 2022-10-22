البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحوثيين ميناء الضبة

وأكّد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدّي لهذه الميليشيات الانقلابية، مشدداً على رفضه التصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة.