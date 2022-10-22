البرلمان العربي يدين محاولة استهداف الحوثيين ميناء الضبة

أدان البرلمان العربي محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية ميناء الضبة في حضرموت بطائرتَيْن مسيرتَيْن، محذراً من خطورة هذه الهجمات الإرهابية وتداعياتها على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكّد البرلمان العربي، في بيان له اليوم، تضامنه الكامل مع الحكومة الشرعية في اليمن في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدّي لهذه الميليشيات الانقلابية، مشدداً على رفضه التصعيد الذي تنتهجه جماعة الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال جهود تجديد الهدنة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته والتحرُّك الفوري للتصدّي لمثل هذه الأفعال الإجرامية التي تؤثر سلباً في أسواق النفط العالمية، والضغط على ميليشيا الحوثي للانصياع إلى الإرادة الدولية لتجديد الهدنة، تمهيداً للتوصل لوقفٍ دائمٍ لإطلاق النار للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.