وزيرة إسبانية تدعو دول أوروبا لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها

وقالت "بيلارا" في تدوينة عبر منصة "إكس": "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية"؛ في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف القتلى من المدنيين.