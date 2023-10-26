وزيرة إسبانية تدعو دول أوروبا لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها

دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية إلى اتخاذ أربعة قرارات عاجلة لمحاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن الإبادة الجماعية في فلسطين.
وقالت "بيلارا" في تدوينة عبر منصة "إكس": "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية"؛ في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف القتلى من المدنيين.
ودعت الوزيرة الدول الأوروبية إلى اتخاذ أربعة قرارات عاجلة ضد إسرائيل.
وصرّحت بأنه يجب "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل" و"فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم"، و"حظر الأسلحة" و"تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".
واختتمت إيوني بيلارا: "دعونا نتخذ الإجراءات.. لا يزال من الممكن إيقاف الإبادة الجماعية في فلسطين".