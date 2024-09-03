"الخارجية" الفلسطينية: تجاهل نتنياهو خريطة الضفة استخفاف بالشرعية الدولية

أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استخدام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ خريطة تضم الضفة الغربية باعتبارها جزءاً من كيان الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها، وبإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.