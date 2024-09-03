"الخارجية" الفلسطينية: تجاهل نتنياهو خريطة الضفة استخفاف بالشرعية الدولية

أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استخدام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ خريطة تضم الضفة الغربية باعتبارها جزءاً من كيان الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها، وبإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
وعدَّت "الخارجية" الفلسطينية، في بيان لها، أن تلك الخطوة تحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؛ لأنه يعد تجسيداً عملياً لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، على طريق تهجيره من أرض وطنه.