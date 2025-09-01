الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي فاعل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي للمجازر الجماعية واستخدام التجويع كسلاح في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني والتفاخر الإسرائيلي الرسمي بمخططات التهجير وضم الضفة الغربية المحتلة، يستدعي تحرك الدول والأمم المتحدة ومجلس الأمن لإيجاد حلول عملية تضع حدًا لاستخفاف الحكومة الإسرائيلية بالإجماع الدولي الرافض لتلك الجرائم، والاستهتار بجميع القوانين والمبادئ والأعراف ومنظومة الأخلاق الدولية.
وشددت خارجية فلسطين على أن تصرفات الاحتلال وقيادته تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.
كما ترى وزارة الخارجية الفلسطينية أن استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستيطانية، تلعب دورًا حاسمًا في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده وما يخلفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، كما أن إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة فورًا يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.