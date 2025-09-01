الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تحرك دولي فاعل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

كما ترى وزارة الخارجية الفلسطينية أن استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفرض المزيد من العقوبات الدولية على منظومة الاحتلال الاستيطانية، تلعب دورًا حاسمًا في إنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده وما يخلفه من كارثة ومأساة إنسانية حقيقية في قطاع غزة، كما أن إسراع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالإقدام على هذه الخطوة فورًا يزيد من حصانة فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.