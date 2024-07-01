دمار للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.. "مخيم نور شمس" في مرمى عدوان الاحتلال

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد أعلنت صباح اليوم، تأجيل جلسة امتحان الثانوية العامة لليوم الإثنين، على مستوى مديرية طولكرم، إلى يوم الخميس المقبل 11 يوليو الجاري، نظراً لاستمرار قوات الاحتلال في اقتحام المدينة وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.