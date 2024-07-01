دمار للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.. "مخيم نور شمس" في مرمى عدوان الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عدوانها على مخيم نور شمس؛ شرق مدينة طولكرم، وألحقت دماراً واسعاً ببنيته التحتية وممتلكات المواطنين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال دفعت بمزيدٍ من آلياتها تجاه المخيم وفرضت طوقاً عسكرياً مشدداً عليه، ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية والمحيطة بالمخيم.
وأضافت، أن جرافات الاحتلال تقوم منذ الساعة الرابعة فجراً، بتجريف وتدمير البنية التحتية للمخيم، كما تعمّدت تخريب الممتلكات العامة والخاصة على طول شارع نابلس، كما دمّرت خط المياه الرئيس المغذي للمخيم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة طولكرم ترافقها أربع جرافات عسكرية من محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسة، وتحديدا شارع العليمي وشارع السكة وشارع نابلس، وسط تحليقٍ مكثّفٍ لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض
وذكرت "وفا"، أن جرافات الاحتلال دمّرت محيط دوار اليونس في الحي الشمالي بالمدينة، قبل أن تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجرف محيط دوّار اكتابا- شرق طولكرم، وتدمير ما تبقى من منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة على طول الشارع المحاذي للمخيم.
وقصفت طائرة احتلال مسيّرة، أمس الأحد، منزلاً في حارة المنشية بمخيم نور شمس؛ ما أدّى إلى استشهاد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاماً)، وإصابة 5 آخرين، بينهم إصابتان بحالة خطيرة.
وباستشهاد جابر؛ يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا على أرض محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 114 شهيداً.
وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد أعلنت صباح اليوم، تأجيل جلسة امتحان الثانوية العامة لليوم الإثنين، على مستوى مديرية طولكرم، إلى يوم الخميس المقبل 11 يوليو الجاري، نظراً لاستمرار قوات الاحتلال في اقتحام المدينة وحفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.