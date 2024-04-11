مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة

وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي إلى أن إسرائيل أعلنت النتائج الأولية للتحقيق في الحادثة، لكنهم أكدوا ضرورة إجراء تحقيق كامل وشفاف وشامل في الحادثة، ونشره علنًا بالكامل، داعين إلى ضمان الحماية لعاملي الإغاثة، والإفراج الفوري عن الرهائن.