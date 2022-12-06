محافظات إيران تُضْرِب احتجاجاً على ممارسات النظام

عقب انتشار دعوات واسعة للإضراب أيام 5 و6 و7 ديسمبر في جميع أنحاء إيران، أغلق التجار والباعة في عشرات المدن الإيرانية أبواب محالهم، في أول أيام الإضراب، كما حظيت دعوات الإضراب بدعم المواطنين الإيرانيين وتحوّلت الأحياء إلى مدن أشباح.
وبحسب التقارير الواردة، انضم إلى الإضرابات العامة الباعة وأصحاب المحال التجارية في مدن طهران وإسلامشهر بمحافظة طهران، ومدن أراك وكرمان، وشيراز، وعوض، وزرقان، وكازرون بمحافظة فارس، جنوبي إيران، وإيلام، وكرمانشاه، وباوه، بمحافظة كرمانشاه، وأصفهان ويزدانشهر، بمحافظة أصفهان، وسط إيران، ودشتياري بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، وسنندج، وسقز، وكامياران، وقروه، بمحافظة كردستان غربي إيران، وأرومية، وبوكان، بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي البلاد، وبجنورد بمحافظة خراسان الشمالية، شمال شرقي البلاد.