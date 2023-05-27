الشرطة السودانية تستدعي متقاعديها لتأمين الأحياء والأسواق

وكان الجيش قد أعلن أمس استدعاء الاحتياط، ودعا العسكريين المتقاعدين إلى العودة لصفوفه مرة أخرى؛ في خطوة تهدف على ما يبدو إلى زيادة عدد أفراده النظاميين، وسط صراع مع قوات الدعم السريع العسكرية؛ ما قد يؤجج القتال رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين منذ منتصف ليل الاثنين الماضي "22 مايو".