خطوة في "معركة الغذاء العالمية".. تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، اليوم الخميس: إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو سيمدد 120 يومًا أخرى.