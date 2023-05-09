أنباءٌ عن القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وكان الجيش الباكستاني قد حذّر "خان"؛ من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم هذا الأخير مجدداً ضابطاً كبيراً بالضلوع في "مؤامرة" تهدف إلى قتله.
وأظهر هذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، الى أي حد العلاقات متدهورة بين الجيش النافذ في البلاد وخان.
وكان الجيش قد ساند "خان"؛ في بداية وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمّت إزاحة خان من السلطة عبر تصويتٍ لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.
ومنذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطاً على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر.