أنباءٌ عن القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

وكان الجيش قد ساند "خان"؛ في بداية وصوله إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له، ثم تمّت إزاحة خان من السلطة عبر تصويتٍ لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في أبريل 2022.