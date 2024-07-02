استطلاع لـ"CNN": ترامب يتقدم على بايدن بـ 6 نقاط بعد المناظرة الأولى للحملة الرئاسية

وهناك بعض الدلائل في الاستطلاع على أن كل مرشح عزز الدعم بين أنصاره في الأشهر الأخيرة، وهي الفترة التي شهدت إدانة ترامب بتهم جنائية في محكمة نيويورك، وأول مناظرة انتخابية عامة للمسابقة، على الرغم من ظهور مستقلين يترددون بشكل متزايد في دعم أي من الرجلين، وفقًا لـ"العربية نت".