"بوريل" يدين اقتحام "بن غفير" المسجد الأقصى ويدعو للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة

دان مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى يوم الثلاثاء، ومحاولة تغيير الوضع الراهن.
وتفصيلاً، قال بوريل في منشور على منصة "إكس": "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة استفزازات الوزير الإسرائيلي بن غفير الذي دعا خلال زيارته للأماكن المقدسة إلى انتهاك الوضع الراهن".
وأكد مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يكرر دعوته للحفاظ على الوضع الراهن بشأن الأماكن المقدسة، وفقاً لروسيا اليوم.
وأدانت الأمم المتحدة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير لإمامته الصلاة في الحرم القدسي، ووصفت هذه الخطوة بأنها "استفزازية بشكل غير ملائم".
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: "نحن ضد أي جهود لتغيير الوضع الراهن داخل الأماكن المقدسة. يجب ترك المسجد الأقصى، مثل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس، ويجب أن يخضع لسيطرة السلطات الدينية القائمة على هذه المواقع. هذا النوع من السلوك غير مفيد وهو استفزازي بشكل غير ملائم".
واقتحمت مجموعات من اليهود المتدينين، باحات المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"، وهي مناسبة دينية يهودية يستغلها المتشددون للاستفزاز وانتهاك المقدسات.
ورافق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزميله في حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إسحاق فاسرلاوف، وعضو الكنيست من حزب الليكود أميت هاليفي، مقتحمي المسجد الأقصى لإحياء ذكرى "تيشا بآف" (خراب الهيكل).