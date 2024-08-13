"بوريل" يدين اقتحام "بن غفير" المسجد الأقصى ويدعو للحفاظ على وضع الأماكن المقدسة

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: "نحن ضد أي جهود لتغيير الوضع الراهن داخل الأماكن المقدسة. يجب ترك المسجد الأقصى، مثل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس، ويجب أن يخضع لسيطرة السلطات الدينية القائمة على هذه المواقع. هذا النوع من السلوك غير مفيد وهو استفزازي بشكل غير ملائم".