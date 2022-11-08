بايدن يُحذّر من فوز الجمهوريين: "ديمقراطيتنا في خطر"

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قد يُضعِف المؤسسات الديمقراطية ويفسد الكثير من إنجازات رئاسته.
وقال بايدن أمام حشد في جامعة بووي الواقعة خارج واشنطن والمعروفة تاريخيًّا بأنها من جامعات السود: "نمرّ اليوم بمنعطف خطير، نعلم تمام العلم أن ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه هي اللحظة المناسبة للدفاع عنها".
وتعكس تعليقات بايدن الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة قبل انتخابات الثامن من نوفمبر التي قد تشهد فوز الجمهوريين بالسيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما؛ وفق "سكاي نيوز".
ويتوقع مراقبون أن يحصل الجمهوريون على ما يقرب من 25 مقعدًا في مجلس النواب المؤلّف من 435 مقعدًا، وهو عدد أكثر من كافٍ للفوز بأغلبية.
وقال محللون إن الجمهوريين يمكنهم أيضًا الحصول على المقعد الوحيد الذي يحتاجونه للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويلقي الجمهوريون باللوم على إدارة بايدن في ارتفاع الأسعار والجريمة، وهما من أهم مخاوف الناخبين؛ غير أن عشرات المرشحين رددوا أيضًا مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب التي لا أساس لها، بأن التزوير هو سبب هزيمته في انتخابات 2020. وقد ينتهي الأمر ببعضهم حكامًا أو مسؤولي انتخابات في ولايات حاسمة ليلعبوا دورًا مركزيًّا في السباق الرئاسي لعام 2024.