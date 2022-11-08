بايدن يُحذّر من فوز الجمهوريين: "ديمقراطيتنا في خطر"

ويلقي الجمهوريون باللوم على إدارة بايدن في ارتفاع الأسعار والجريمة، وهما من أهم مخاوف الناخبين؛ غير أن عشرات المرشحين رددوا أيضًا مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب التي لا أساس لها، بأن التزوير هو سبب هزيمته في انتخابات 2020. وقد ينتهي الأمر ببعضهم حكامًا أو مسؤولي انتخابات في ولايات حاسمة ليلعبوا دورًا مركزيًّا في السباق الرئاسي لعام 2024.