ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37,598 والإصابات إلى 86,032 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,598، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.