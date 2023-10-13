"أبو الغيط" يوجّه خطابًا لـ"جوتيريش": التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، في بيان اليوم، إلى أن أبو الغيط شدد في خطابه على أن هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وأنها ستؤدي إلى معاناة لا حدود لها للفلسطينيين من سكان القطاع، فضلاً عما تمثله من انتهاك صارخ وفج للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.