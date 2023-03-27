ماذا يحدث في إسرائيل؟.. احتجاجات واسعة بعد إقالة وزير الدفاع وزوبعة الإصلاحات القضائية

في المقابل، أعلنت عدد من النقابات الإسرائيلية والجامعات إضرابها وتعليق العمل بداية من اليوم الاثنين، وأعلنت الجامعات الإسرائيلية أنها ستتوقف عن الدراسة اعتبارًا من اليوم؛ في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي الليكود، أن نتنياهو قد يعلق إقرار قانون التعديلات القضائية لإشعار آخر.