"الإرياني": نساء تم اختطافهن على يد ميليشيا الحوثي ضمن المعتقلين الأمميين

وتابع: "سبق وأن قامت ميليشيا الحوثي خلال الأعوام الماضية باختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة، كما تواصل اختطاف ثلاثة منهم "اثنان منذ نوفمبر 2021، وآخر منذ أغسطس 2023"، و"11" من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين "السابقين، الحاليين"، منذ قرابة عامين ونصف، وإخفائهم قسرًا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بمقابلة أسرهم".