برنامج الغذاء العالمي: لا بديل لـ "الأونروا" في غزة

قال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في برلين مارتن فريك؛ لوسائل إعلام ألمانية، إن البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في قطاع غزة.