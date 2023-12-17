شركة شحن بحري جديدة تعلن قطع تعاملاتها مع البضائع الإسرائيلية بسائر أنواعها

وتفصيلاً، قالت الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ وعملت مع إسرائيل على مدى 25 عامًا، في بيان: لأسباب تشغيلية، ستتوقف شركة (OOCL) عن استلام وتسليم البضائع من وإلى إسرائيل على الفور وحتى إشعار آخر، وفقًا لروسيا اليوم.