شركة شحن بحري جديدة تعلن قطع تعاملاتها مع البضائع الإسرائيلية بسائر أنواعها

أعلنت شركة الشحن البحري "أورينت اوفرسيز كونتينر لاين" (OOCL) اليوم عن وقفها الفوري لشحن البضائع الإسرائيلية، بسائر أنواعها، وفي كل الوجهات، سواء كانت للتصدير أو للاستيراد.
وتفصيلاً، قالت الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ وعملت مع إسرائيل على مدى 25 عامًا، في بيان: لأسباب تشغيلية، ستتوقف شركة (OOCL) عن استلام وتسليم البضائع من وإلى إسرائيل على الفور وحتى إشعار آخر، وفقًا لروسيا اليوم.
ويأتي بيان الشركة على وقع تهديدات الحوثيين بمنع سائر السفن المتجهة إلى إسرائيل عن طريق باب المندب التي يسيطر عليها اليمن.
ونفذ الحوثيون الشهر الماضي تهديدهم وتمكنوا من السيطرة واقتياد سفينة إسرائيلية، وعلى متنها بحارة من جنسيات مختلفة ولم يكن بينهم اسرائيليون.
في الأسبوع الماضي هاجم الحوثيون سفينة أخرى كانت تبحر تحت العلم النرويجي، وكانت في طريقها إلى إسرائيل لتفريغ شحنة نفطية.
وفي أعقاب هجمات الحوثيين اضطرت العديد من شركات الشحن إلى تغيير طرق الإبحار التي أصبحت أطول بكثير، وأعلى تكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين.
وتتزايد المخاوف في إسرائيل من ارتفاع أسعار السلع بشكل حاد بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد وتنامي المخاطر.