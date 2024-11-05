الحرب في السودان.. توقف مصانع الأدوية يضع عبئاً على القطاع الصحي بالبلاد

تفصيلاً، أوضح الوزير أن نسبة الوفرة الدوائية كانت تقدر بـ 60% قبل اندلاع الحرب، إلا أن تدهور الأوضاع بات يمثل تحدياً كبيراً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وفقاً لصحيفة "التغيير" السودانية.