بعد تفوق هاريس في جمع التبرعات.. "ترامب" يستعين بقدامى "المحاربين" في حملاته السابقة

وتأتي الإضافات في طاقم العمل في الوقت الذي تخلف فيه ترامب عن نائبة الرئيس كامالا هاريس في جمع التبرعات وبعض استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة، وقد أصبح بعض الجمهوريين قلقين بشأن موقف ترامب في السباق، قائلين إنه كافح من أجل إيجاد خط هجوم ثابت ضد هاريس، وفقاً للعربية نت .