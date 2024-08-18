بعد تفوق هاريس في جمع التبرعات.. "ترامب" يستعين بقدامى "المحاربين" في حملاته السابقة

تعمل حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على توسيع صفوفها بينما يسعى إلى استعادة زخمه في الحملة الرئاسية، حيث جلب مجموعة من كبار الحلفاء بما في ذلك مدير حملة ترامب السابق لعام 2016 كوري ليواندوفسكي، وفقاً لشخص مطلع على هذه الخطوة أبلغ بوليتكو.
وفي التفاصيل، وتم جلب ليواندوفسكي، الذي ظل مستشاراً غير رسمي لترامب منذ حملته الأولى، لتقديم المشورة لفريق القيادة العليا للحملة، حيث ينضم إلى العديد من مساعدي ترامب السابقين الذين سيلعبون أدواراً مماثلة.
وتأتي الإضافات في طاقم العمل في الوقت الذي تخلف فيه ترامب عن نائبة الرئيس كامالا هاريس في جمع التبرعات وبعض استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة، وقد أصبح بعض الجمهوريين قلقين بشأن موقف ترامب في السباق، قائلين إنه كافح من أجل إيجاد خط هجوم ثابت ضد هاريس، وفقاً للعربية نت .
ويقول المقربون من الحملة إن التعيينات الجديدة ليست هزة، بل هي بالأحرى تعزيز لقائمة قيادة الحملة في الأشهر القليلة الماضية الحاسمة التي تسبق الانتخابات.
وينضم أيضاً تيم مورتو، الذي كان مدير الاتصالات في حملة ترامب لعام 2020. وكذلك، سينضم أليكس فايفر وأليكس بروزويتز، اللذان كانا مسؤولين كبيرين في لجنة العمل السياسي الكبرى MAGA Inc التي تدعم ترامب .
ويُعرف بروزويتز بمتابعته الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بوليتيكو في وقت سابق من هذا الأسبوع أن تايلور بودويتش، الذي كان يقود MAGA Inc قد ترك لجنة العمل السياسي الكبرى للانضمام إلى حملة ترامب بصفة كبيرة.
وقال مديرا حملة ترامب سوزي وايلز وكريس لاسيفيتا في بيان "مع اقترابنا من المرحلة الأخيرة من هذه الانتخابات، نواصل إضافة أعضاء جدد إلى فريق حملتنا المثير للإعجاب. كوري ليفاندوفسكي وتايلور بودوفيتش وأليكس فايفر وأليكس بروزويتز وتيم مورتو هم جميعاً من قدامى المحاربين في حملات ترامب السابقة وستساعد خبرتهم التي لا مثيل لها الرئيس ترامب في مواجهة كامالا هاريس وتيم والز، وهي البطاقة الأكثر تطرفاً في تاريخ أميركا".
وفي عام 2021، تمت إزالة ليفاندوفسكي من منصب رفيع في لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب بعد أن اتهمته زوجة أحد المتبرعين للرئيس السابق، تراشيل أودوم، بالتحرش الجنسي غير المرغوب فيه بها في حفل عشاء خيري في لاس فيغاس.
وفي أعقاب حادثة لاس فيغاس، قال متحدث باسم الرئيس السابق إن "عالم ترامب" لم يعد مرتبطاً بليفاندوفسكي. لكن ترامب ظل لفترة طويلة مخلصاً لليفاندوفسكي وأبقاه في صفوفه.
ولعب ليفاندوفسكي دوراً في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2024 كما عمل كمستشار للجنة الوطنية الجمهورية.
ولترامب تاريخ طويل من التغييرات في الحملة الانتخابية - فقد أجرى اثنتين في عام 2016 وواحدة في عام 2020. ولكن على الرغم من صراعاته الحالية في السباق، ظل ترامب ثابتاً خلف قيادته الحالية وقال الرئيس السابق لصحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي إنه "سعيد" بويلز ولاسيفيتا.
خلال مؤتمر صحافي عقده في منتجعه في بيدمينستر مساء الخميس، رد ترامب، عندما سُئل عن التغييرات في طاقم الموظفين، "سوزي رائعة، كما تعلمون. وكريس رائع إنهم يقودون الأمر". وقال أيضاً إن ليفاندوفسكي سيكون "مبعوثاً شخصياً أو سيكون على مستوى ما".