استشهاد 52 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 52 شهيدًا وعشرات الإصابات بينهم أطفال ونساء، ترافق ذلك مع عمليات قصف مكثفة وتفجيرات عنيفة للمنازل والبنايات السكنية في مدينة غزة.
وفي السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 64,871 شهيدًا و164,610 مصابين، بينهم عائلات بأكملها، فيما لا يزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة، لعدم وجود معدات لانتشالهم.
وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر الثامن على التوالي، مخلفًا أضرارًا بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين والبنية التحتية للمخيم.