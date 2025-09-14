استشهاد 52 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 52 شهيدًا وعشرات الإصابات بينهم أطفال ونساء، ترافق ذلك مع عمليات قصف مكثفة وتفجيرات عنيفة للمنازل والبنايات السكنية في مدينة غزة.