تزامنًا مع مناورات "الناتو".. روسيا تُعزِّز قواتها العسكرية على حدودها مع أوروبا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الثلاثاء تعزيز قوات بلاده العسكرية شمال وغرب البلاد، على الحدود مع أوروبا؛ لمواجهة ما وصفه بـ"الحشد العسكري" لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من روسيا، وذلك بالتزامن مع مناورات يجريها الحلف تحت عنوان "استجابة الشمال 2024".
وقال شويجو لكبار الجنرالات الروس إنه "على خلفية الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، وتوسيع الحلف من خلال انضمام فنلندا، وفي المستقبل السويد، اتخذنا خطوات لتعزيز قواتنا في الشمال الغربي للبلاد"، وفقًا لـ"تاس".
ويُجري حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع مناورة عسكرية ضخمة بمشاركة 20 ألف جندي في أراضي النرويج وفنلندا والسويد، أطلق عليها اسم "استجابة الشمال 2024"، وتشكل جزءًا من مناورات "المدافع الصامد".
وانضمت فنلندا، التي تشترك في حدود طولها 1340 كيلومترًا مع روسيا، إلى "الناتو" إبريل الماضي، في خطوة تاريخية بعد عقود من عدم الانحياز العسكري.
وتشارك فنلندا في المناورات بأكثر من 4 آلاف جندي.