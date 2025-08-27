"لعبة إدارة الوقت" .. الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يطيل أمد الحرب لإبادة المدنيين في غزة

وأشارت إلى أن المجازر الجماعية المتواصلة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بفعل القصف الوحشي أو تفجير الروبوتات المتحركة، تهدف إلى تدمير ما تبقى من منازل، إلى جانب الارتفاع المستمر في أعداد الوفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وكذلك الشهداء الذين يسقطون أثناء انتظار المساعدات، وهو ما يجعل قائمة المدنيين المهددين بالموت تتزايد ساعة بعد ساعة مع استمرار الحرب وفشل المجتمع الدولي في وقفها فوراً.